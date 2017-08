As 10 melhores séries de 2017 até agora

2 — Broken



A série dramática conta a história do padre Michael Kerrigan, que reside em uma paróquia na Grã-Bretanha. Ele tenta conciliar as crenças que prega em sua congregação com os desafios da vida cotidiana. No entanto, a tarefa se torna cada vez mais complicada com acontecimentos inesperados na comunidade. Por sorte, padre Michael conta com o apoio de seu amigo Peter Flaherty, que o ajuda a lidar com todas as situações.