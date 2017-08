A Universidade de Harvard disponibilizou para o público a coleção “Dr. Eliot’s Five Foot Shelfem”, publicada originalmente em 1909, que reúne 51 volumes de obras clássicas para download gratuito. A coleção leva o nome do antigo reitor da universidade, Charles W. Eliot, que compilou e editou obras de grandes figuras da filosofia, literatura, religião e folclore. De acordo com ele, trata-se da reunião de “todos os livros necessários para uma educação verdadeira”.

A coleção pode ser considerada um passeio pela história da ciência, literatura e filosofia, pois é um registro amplo e característico da construção do pensamento. Ela parte da Grécia Antiga, com os pensamentos de Platão e os versos de Homero; passando pelas teorias de Locke, no século 17; e os diários de viagem de Charles Darwin, no século 19. Além disso, o reitor também incluiu os grandes nomes da literatura inglesa moderna: Dryden, Sheridan, Goldsmith, Shelley, Browning e Byron.

Para realizar o download dos arquivos basta selecionar a obra desejada. A opção para baixar as obras nos formatos PDF, GZ, ePUB, JP2 e também Daisy, para pessoas cegas e com deficiência visual, fica disponível no canto inferior direito da tela.

Clique no link para acessar: Harvard disponibiliza 51 volumes de obras clássicas para download gratuito