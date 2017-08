As 10 melhores músicas do The Doors

O jornal britânico “The Guardian” publicou uma lista que reúne as dez melhores músicas da banda americana The Doors, que ditou os hits psicodélicos dos anos 1960 e 70. A seleção foi realizada pelo crítico de música Dave Simpson, e contempla grandes sucessos de diferentes momentos da carreira do grupo. Incluindo “I Will Never Be Untrue (1997)”, que foi lançada mais de 25 anos após a extinção da banda, quando uma demo foi recuperada.

No topo do ranking estão canções correspondentes aos primeiros anos de carreira do The Doors, sendo elas “Light My Fire” (1967), seguida de “The Crystal Ship (1967)”, e, em terceiro lugar, “The Unknown Soldier” (1968).

Influenciados por diferentes estilos musicais, como country e folk, a banda surgiu em Los Angeles, em 1965, formada pelo vocalista Jim Morrison, o tecladista Ray Manzarek, o guitarrista Robby Krieger e o baterista John Densmore. Apesar dos escândalos envolvendo Morrison, em razão de seus problemas com álcool, a banda teve o reconhecimento de sua qualidade musical rapidamente.

Emplacando canções místicas e vibrantes, mais de 80 milhões de cópias de discos foram vendidas em todo o mundo. Mesmo com o fim do grupo em 1970 — um ano antes da morte de Jim Morrison —, The Doors continuou sendo um ícone. Ainda hoje, mais de 40 anos após seu auge, o grupo vende cerca de 2 milhões de cópias por ano.

1 — Light My Fire (1967)

2 — The Crystal Ship (1967)

3 — The Unknown Soldier (1968)

4 — Love Me Two Times (1967)

5 — Five to One (1968)

6 — Touch Me (1969)

7 — I Will Never Be Untrue (1997)

8 — The Wasp (Texas Radio and the Big Beat) (1971)

9 — L.A. Woman (1971)