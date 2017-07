Livros para causar na Flip

Marley e Eu, de John Grogan

Só existe uma espécie de ser vivo mais presente nas ruas de Paraty do que hippies e professores aposentados: os cães. De todos os tamanhos, tipos e cores. Nada melhor do que desfilar com um livro sobre um cão insuportavelmente simpático. Com a vantagem de que virou um filme de sucesso. Na falta do livro e de desodorante, coloque o dvd do filme debaixo do braço. O efeito é o mesmo.