Os 10 melhores álbuns de mulheres de todos os tempos

O álbum foi considerado pela crítica como um dos mais influentes da música moderna, além disso também é lembrado como um dos melhores de soul e R&B de todos os tempos. O música “I Never Loved a Man (the Way I Love You)”, que dá nome ao álbum, se transformou no primeiro grande sucesso de Aretha Franklin. “Respect” também foi um fenômeno, que ganhou status de símbolo do movimento afro-americano pelos direitos civis e do movimento feminista, que estouraram na década de lançamento.