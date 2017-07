Diretor Michel Gondry cria filme encantador usando apenas o seu iPhone

O cineasta francês Michel Gondry, conhecido por dirigir os filmes “A Natureza Quase Humana” (2001) e “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças” (2004), ganhou destaque em outra produção, dessa vez por um motivo diferente. Gondry colocou literalmente em prática a máxima “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” — cravada pelo diretor Glauber Rocha — e filmou um curta-metragem usando apenas o seu iPhone 7. O filme, intitulado “Détour”, possui 12 minutos e conta a história de um triciclo que inicia uma jornada pelas estradas francesas em busca de um novo dono.

Além da versatilidade no equipamento utilizado para as filmagens, pouco comum nas produções cinematográficas de ponta, o filme também foi feito em um curto período de tempo. De acordo com o jornal “Europa 1”, as cenas foram gravadas em cerca de duas semanas. Para tanto, o cineasta utilizou o software de vídeo Filmic Pro, que custa 14,99 dólares na loja de aplicativos da Apple, e é descrito como “a filmadora de celular mais avançada de todas”. A ferramenta pode ser utilizada no iPhone e iPad.

O software já é comum em produções de vídeos, no entanto é a primeira vez que um filme produzido exclusivamente com ele ganha destaque. A escolha de Gondry pelo Filmic Pro demonstra que as produções cinematográficas, acima de tudo, necessitam de boas ideias, e que podem estar mais acessíveis do que se imagina.