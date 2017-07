Biblioteca disponibiliza 3 mil livros raros para download gratuito

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da Universidade de São Paulo (USP), disponibilizou um acervo contendo 3 mil livros raros para visualização e download gratuito. As obras fazem parte de uma coleção do repórter, advogado, empresário, escritor e bibliófilo José Mindlin, que foi formada por ele dos 15 aos 95 anos de vida. Além de livros, foram disponibilizados também cartas, mapas e folhetos históricos, que recontam a construção do Brasil como nação.

Entre os arquivos estão a obra do viajante alemão Hans Staden — que combateu nas capitanias de Pernambuco e São Vicente —, publicada no século 16; “Fados, Canções e Danças de Portugal”(1909), de João do Rio, pseudônimo utilizado por Paulo Barreto; “Lucia, História de uma Mulher Perdida” (1874), de Arsène Houssaye; a primeira edição de “Arte da Gramática da Língoa mais Usada na Costa do Brasil”(1595), de autoria do padre José de Anchieta; e “Sonetos do Exílio, Recolhidos por Um Brasileiro” (1898), de Dom Pedro I.

Para visualizar os livros basta acessar o site da biblioteca e selecionar a obra desejada. A opção para download, em formato PDF, fica disponível no canto inferior esquerdo da tela. É possível buscar os arquivos por coleção, autor, assunto ou data de publicação. Além do computador, a plataforma pode ser acessada pelo celular ou tablet.

Clique no link para acessar: 3 mil livros raros para download gratuito