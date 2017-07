As 10 mulheres mais bonitas do cinema, sem cotas

Ava Gardner



Foi chamada pelo poeta e cineasta francês Jean Cocteau de “o mais belo animal do mundo”. Calma, calma, patrulheiros, a frase foi dita em um contexto elogioso por um artista sofisticado e assumidamente homossexual, nada tem de patriarcal e opressiva. Aliás, Ava Gardner não foi nada submissa. Fez uma multidão de homens de bobo, com destaque para Frank Sinatra, que tentou o suicídio quando foi abandonado por ela. Entre as estrelas da Hollywood clássica, Ava Gardner é a que possui a beleza mais moderna e, ao mesmo tempo, atemporal. Não parece uma boneca montada, cheia de laquê nos cabelos e pó de arroz no rosto. Ava foi e é uma mulher de verdade, capaz de derreter com um único olhar as neves do Kilimanjaro.

Auge: A Condessa Descalça (1954)