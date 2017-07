Os melhores filmes de cada país da América Latina, de acordo com o IMDb

A Bula reuniu em uma lista os melhores filmes de cada país da América Latina, de acordo com a nota atribuída pelo IMDb (Internet Movie Database), uma base de dados online que reúne informações sobre filmes. Foram levados em consideração apenas longas-metragens de ficção produzidos exclusivamente pelo respectivo país, e que somam a avaliação mais alta e o maior número de votos. Em alguns países, filmes que já podem ser considerados clássicos permanecem no topo do ranking, como é o caso do Brasil, com “Cidade de Deus” (Fernando Meirelles, Kátia Lund, 2002); e da Argentina, cujo filme em destaque é “O Segredo dos Seus Olhos” (Juan José Campanella, 2009).

Argentina — O Segredo dos Seus Olhos (Juan José Campanella, 2009) O filme foi baseado no libro “La Pregunta de sus Ojos”, de Eduardo Sacheri, e é centrado em Benjamín Espósito, um investigador recém-aposentado que tenta escrever um livro inspirado em um caso brutal de estupro e assassinato de uma jovem. Passados 25 anos da conclusão oficial das investigações, alguns segredos ainda o assombram.

Bolívia — O Dia em que o Silêncio Morreu (Paolo Agazzi, 1998)

O drama conta a história de Abelardo Rios Clarios, que chega à pequena Villaserena para instalar uma rádio local. Ele, então, distribui alto-falantes pela vila e começa a vender espaços na programação para os moradores. Os programas são utilizados para falar sobre tudo e todos, inclusive de assuntos do passado.

Brasil — Cidade de Deus (Fernando Meirelles, Kátia Lund, 2002)

Considerado um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, “Cidade de Deus” é ambientado em uma comunidade da periferia do Rio de Janeiro. A trama é centrada em dois garotos, Zé Pequeno e Buscapé, que tomam caminhos distintos. Zé Pequeno se torna um dos chefes do tráfico, enquanto Buscapé consegue se tornar fotógrafo.

Chile — No (Pablo Larraín, 2012)

O filme é baseado na peça inédita “El Plebiscito”, de Antonio Skármeta. Ele narra a história de René Saavedra, um publicitário cujo chefe está trabalhando na campanha do “sim”, em um referendo para a permanência do General Augusto Pinochet no poder. No entanto, o jovem recebe um convite para integrar a campanha do “Não”, e coisas inesperadas acontecem.

Colômbia — Maria Cheia de Graça (Joshua Marston, 2004)

A trama é centrada em Maria, uma adolescente colombiana de 17 anos, que trabalha em uma plantação de flores para sustentar a família. Grávida, ela recebe um tratamento injusto do patrão, e decide se demitir. Sem perspectivas, ela recebe uma oferta para transportar drogas para os Estados Unidos, e acaba aceitando.

Costa Rica — Maikol Yordan de Viaje Perdido (Miguel Alejandro Gomez, 2014)

O filme de comédia narra a história de Maikol Yordan Soto Sibaja, um personagem de televisão costarriquenho que é ingênuo e está sempre alcoolizado. Maikol decide viajar para a Europa para evitar que um banqueiro se aposse das terras de sua família. É o filme nacional mais visto de toda a história da Costa Rica.

Cuba — Soy Cuba (Mikhail Kalatozov, 1964)

O filme é ambientando na queda do regime de Batista e início da revolução comunista. Ele conta diferentes histórias: a de Maria, que tenta impedir que seu pretendente saiba como ela se sustenta; a de um velho camponês chamado Pedro, que tem as terras vendias; e de um estudante que vê seus amigos serem atacados pela polícia.

Equador — Ratazanas, Ratos e Ladrões (Sebastián Cordero, 1999)

O filme mostra o mundo do crime na capital do Equador. Salvador, um jovem ladrão de Quito, teme a chegada de seu primo Angel, um ex-presidiário. As coisas saem do controle do rapaz, que acaba se envolvendo em assuntos complexos, enquanto tenta escapar de um ambiente familiar nocivo.

El Salvador — Sobreviviendo Guazapa (Roberto d’Avila Alegria, 2008)

O longa é ambientado na guerra civil de El Salvador, um dos últimos conflitos da Guerra Fria. Durante os combates, um soldado e um guerrilheiro que lutavam em oposição unem forças para sobreviver a um intenso bombardeio. Além disso, eles também enfrentam juntos outros perigos das densas florestas salvadorenhas.

Guatemala — Ixcanul (Jayro Bustamante, 2015)

Uma adolescente de 17 anos vive em uma plantação de café com seus pais, que lhe arranjam um casamento forçado. No entanto, a garota acaba se encantando por Pepe, um jovem que promete fugir com ela para os Estados Unidos. Depois de se envolver amorosamente com o rapaz, a adolescente engravida e é abandona pelo namorado.

Honduras — Un lugar en el Caribe (Juan Carlos Fanconi, 2017)

O filme é centrado em Gael, um famoso escritor latinoamericano casado com uma mulher californiana. O homem viaja para Honduras para terminar de escrever o seu último livro, onde conhece Camila, a namorada de seu melhor amigo. Gael e Camila se apaixonam e iniciam uma história de amor proibido, que pode tomar rumos inesperados.

México — Amores Brutos (Alejandro González Iñárritu, 2000)

A trama é centrada em três personagens paralelos que acabam se cruzando em um acidente de carro: Otavio, o dono de um cachorro de lutas clandestinas, que tenta fugir com a cunhada; Daniel, que abandona a esposa para viver com uma modelo; e o mendigo Chivo, que decide sair das ruas e retornar à família.

Nicarágua — La Yuma (Florence Jaugey, 2009)

Yuma é uma garota de família pobre e desestruturada, que vive na periferia de Managuá, zona perigosa da Nicarágua. Vendo gangues lutando pelo controle da vizinhança, ela resignifica a violência e decide doar toda a sua força, física e de vontade, ao boxe. A luta para se tornar uma grande boxeadora se transforma também na busca de uma nova realidade.

Panamá — Chance (Abner Benaim, 2009)

O filme conta a história de Toña e Paquita, duas empregadas domésticas que trabalham durante anos para uma rica família panamenha, que lhes paga um baixo salário. Cansadas da situação, elas decidem manter os patrões reféns na própria casa, exigindo um resgate alto em troca da liberdade da família.

Paraguai — Sete Caixas (Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori, 2012)

A trama é centrada no carreteiro Victor, que ganha a vida trabalhando em uma loja de DVD’s em um mercado. Em um ambiente competitivo, ele precisa se esforçar para conseguir realizar pequenos trabalhos carregando as compras dos clientes. Um dia, ele recebe a proposta de carregar sete caixas com conteúdo desconhecido, em troca de 100 dólares.

Perú — Contra Corrente (Javier Fuentes-León, 2009)

Miguel, um pescador casado com Mariela, vive um romance com Santiago, um artista conhecido como “príncipe encantado”. O trio amoroso começa a se complicar quando o pescador descobre a gravidez da esposa, que dará à luz ao primeiro filho do casal, e precisa decidir de vez sobre a sua sexualidade.

República Dominicana — Carpinteros (José María Cabral, 2017)

O filme é centrado em Julián e Manaury, que são presos e ficam na mesma cela. Os dois descobrem uma janela na prisão com uma vista para o pátio da ala feminina. Através da janela, eles começam a se comunicar com as presas. No entanto, os dois colegas de cárcere se apaixonam pela mesma detenta, e uma série de conflitos é iniciada.

Uruguai — Whisky (Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll, 2004)

O drama conta a história de Jacobo, o dono de uma fábrica que vive solitário desde a morte de sua mãe. Um dia, ele recebe a visita do irmão, Herman, que é seu eterno rival. Para não ser descoberto em sua solidão, ele propõe a uma funcionária, que também é seu braço direito, que se passe por sua esposa durante a estadia de Herman.