Os filmes do diretor Quentin Tarantino são conhecidos pelo derramamento de sangue exagerado. No entanto, há outra característica marcante em suas produções: as trilhas sonoras. Um verdadeiro geek da música, o cineasta deixa as cenas ainda mais envolventes a partir das canções que escolhe criteriosamente para embalar as ações dos personagens. Em entrevista à revista “Billboard”, o diretor descreveu esse processo de definição dos sons. “Estou sempre procurando uma música legal que eu possa usar como uma grande peça. Termino o trabalho, entro na minha sala de gravação, coloco uma música e, literalmente, posso vê-la na tela”, disse.

Quem aprecia essas e outras particularidades do estilo de Tarantino pode mergulhar de cabeça no universo criativo do diretor com a playlist “Tarantino”, disponível no Spotify. A lista reúne 124 músicas que foram temas dos filmes “Cães de Aluguel” (1992), “Pulp Fiction: Tempo de Violência” (1994), “Bastardos Inglórios” (2009), “Django Livre” (2012) e “Os Oito Odiados” (2016), totalizando cinco horas de trilha sonora. Algumas das canções de destaque são “You Never Can Tell”, de Chuck Berry, que deu ritmo à famosa dança entre Mia Wallace (Uma Thurman) e Vincent Vega (John Travolta), em “Pulp Fiction”; e “I Got a Name”, de Jim Croce, da épica cena em que Django (Jamie Foxx) sai em cavalgada com dr. King Schultz (Christoph Waltz), iniciando a busca por sua esposa.

Para ouvir a playlist é preciso ter o aplicativo do Spotify instalado no celular ou computador. O serviço possui opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: 100 músicas dos filmes de Quentin Tarantino