10 ferramentas do Google que você precisa conhecer

A função do Google Tradutor pode ajudar a encontrar o significado de palavras formadas por caracteres que não estão disponíveis no teclado, já que permite escrever as letras com o auxílio de uma caixa de desenho. Para acessá-la, é preciso entrar no Tradutor e selecionar o ícone em formato de lápis, no canto inferior esquerdo da caixa de texto.