10 filmes e séries para estudar assistindo Netflix

Auschwitz: The Nazis and the Final Solution (Laurence Rees, Catherine Tatge, 2005)

Quanto mais pensamos saber sobre o nazismo, mais terrível é a surpresa ao descobrir novos fatos sobre o requinte das atrocidades cometidas contra os judeus e outros grupos minoritários. A série documental “Auschwitz: The Nazis and the Final Solution” aborda o extermínio de milhões de pessoas ocorrido no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Ela é indicada para quem quer saber mais sobre a Segunda Guerra e o holocausto.