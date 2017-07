Os 10 maiores diabos da história do cinema

2 — Al Pacino (O Advogado do Diabo, 1997)

A atuação de Pacino é um soco no estômago, um cruzado de direita que entra pela guarda aberta e estatela o espectador no sofá, na cama, onde ele estiver. Dono absoluto do set, seu John Milton — uma pegadinha literária com o autor de “Paraíso Perdido”, o poema épico sobre a queda de Lúcifer — reina por onde passa. E engambela um jovem e ambicioso advogado, Kevin Lomax — Keanu Reeves, perfeito quando faz cara de tapado —, convencendo-o a deixar os pântanos da Flórida e seguir para a Grande Maçã, onde o pecado nunca dorme. No decorrer do longa o trabalho do Diabo é levar o pobre Lomax a se locupletar de poder e dinheiro, fazendo com que deixe sua esposa, Mary Ann — Charlize Theron, espantando o mundo com sua beleza no primeiro grande filme de que participava, embora não demonstre ali as qualidades que a fizeram ganhar um Oscar por “Monster” ou a unanimidade da “Imperatriz Furiosa”. É uma bela peça de decoração, praticamente — cada vez mais solitária e deprimida. Na verdade o plano do capiroto é fazer com que Kevin gere um filho com a meia-irmã, em um incesto que traria o Anticristo ao mundo para que Milton tomasse posse dele definitivamente. E é claro que alguma coisa aconteceria para que o plano dele entrasse pelo cano, ou a humanidade penaria em um inferno aqui mesmo na Terra. O famoso discurso final, herético, debochado e no fundo demonstrando grande ressentimento e inveja de seu Criador, vale praticamente por todo o filme. Que é fechado com um verso retirado do poema do outro Milton, o poeta: “Melhor reinar no Inferno que servir no Céu”.