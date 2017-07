Os 10 maiores cantores da história do rock

Sabe por que gostamos, por que insistimos, por que temos fetiche em publicar listas com os melhores (e os piores também) em música, cinema e literatura? Porque somos enxeridos, porque gosto se discute, sim, e achamos os debates acalorados simplesmente deliciosos. Se formos xingados, então, a gente até goza.

Para indignação e desprezo de muitos, eu propus esta lista como uma espécie de revanche. Afinal, os mansos também odeiam. Li numa rede social que um jornalista amigo meu (já ouviram isso antes?) entabulava a seguinte enquete entre os seus seguidores: Qual é o cantor mais chato do rock mundial em todos os tempos?. Pensei: Gente, pra que isso? Mesmo assim, parei, lucubrei, chafurdei em busca de supostas chatices da cena roqueira em todos os tempos, mas não me lembrei de nenhum roqueiro que me atazanasse, que me desse nos nervos, que pudesse ser tachado como um “pé-no-saco”. Sei lá, eu arriscaria dizer que nunca houve gente chata fazendo rock and roll. Para se fazer rock é fundamental que o sujeito tenha atitude, rebeldia, ideologia, vontade de detonar o status quo, buscando mudar o mundo, de preferência, para melhor. É claro que o pessoal do trash e do heavy metal optem por apregoar, de mentirinha, o caos, num espetáculo de pura eloquência, feito para chocar os mais comportados por meio de caretas, sangue-de-ketchup e letras depressivas, tenebrosas, autodestrutivas.

Pensei. Pensei. Pensei até ficar com sono. Então, antes de cair na minha cama de pregos, telefonei, a cobrar, para o meu chefe sovina, o editor da Revista Bula que, diga-se, nasceu na roça e curte ouvir moda sertaneja até virar os olhinhos, a fim de propor que fizéssemos uma pesquisa entre os leitores da revista, desta feita, com a pertinente e alvissareira pergunta: Qual é o maior cantor da história do rock?. Meu detrator oficial topou a ideia na hora. Então, fizemos a pesquisa nas redes sociais da Revista Bula e compilamos a lista dos dez maiores cantores da história do rock, de acordo com o entendimento e gosto dos nossos leitores, a maioria deles, obviamente, leiga em música. Pra nós tanto faz. Não estamos recrutando catedráticos. Queremos mesmo é atear, ver o circo pegar fogo. Temos espírito roqueiro, entende? Dia 13 de julho é considerado, pelos brasileiros, o Dia Mundial do Rock. Portanto, vida longa ao rock and roll!

10 — Ronnie James Dio

(Rainbow in the dark)

http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Ronnie-James-Dio.mp3



9 — Bruce Dickinson

(Wasting love, com a banda Iron Maden) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Bruce-Dickinson-3.mp3



8 — Renato Russo

(Que país é esse?, com a banda Legião Urbana) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Renato-Russo.mp3



7 — Ozzy Osbourne

(Changes, com a banda Black Sabbath) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Ozzy-Osbourne.mp3



6 — Eddie Vedder

(Last kiss, com a banda Pearl Jam) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Eddie-Vedder-2.mp3



5 — Bono Vox

(Pride in the name of love, com a banda U2) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Bono-Vox-1.mp3



4 — Axl Rose

(Sweet Child O’ Mine, com a banda Guns N’ Roses) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Axl-Rose-1.mp3



3 — Elvis Presley

(Heartbreak Hotel) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Elvis-Presley-.mp3



2 — Robert Plant

(All my love, com a banda Led Zeppelin) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/Robert-Plant.mp3