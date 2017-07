A lista de reprodução do Spotify “Women of Jazz”, “Mulheres do Jazz em português”, reúne faixas das melhores cantoras do gênero de todos os tempos. Apesar do sucesso consagrado, muitas delas acabaram ganhando menos notoriedade em relação aos colegas do sexo masculino. Enquanto outras sequer conseguiram destaque, e tiveram a genialidade negligenciada pelo mundo da música.

A lista reúne 91 faixas de musicistas como Nina Simone, Norah Jones, Diana Krall, e Billie, Ella e Sarah. Além delas, também foram incluídas Alice Coltrane e Lil Hardin Armstrong, que ficaram à sombra dos maridos igualmente geniais John Coltrane e Louis Armstrong. Algumas das músicas em destaque da playlist, que contemplam outras cantoras, são “Dance Me to End of Love”, de Bria Skonberg; “Cry Me a River”, de Dinah Washington; e “Lost In A Blue Note”, de April Barrows.

Embora a lista seja excelente para delinear a importância das cantoras e instrumentistas ao longo da história do jazz, ela tem alguns pontos cegos. Já que está enraizada nas tradições americanas e ignora artistas além da fronteira dos Estados Unidos. Na contemporaneidade, o jazz produzido por mulheres musicistas do Reio Unido, Escandinávia, África do Sul, França e também América Latina tem recebido destaque no cenário internacional.

Para ouvir a playlist é necessário ter o Spotify instalado no celular. O serviço possui uma versão gratuita.

Clique no link para ouvir: 91 músicas fundamentais das mulheres do jazz