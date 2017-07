As 10 melhores fotografias de cães em 2017

A organização para assuntos caninos “The Kennel Club”, com sede em Londres, organiza anualmente um concurso de fotografias capaz de fascinar qualquer amante de animais. A competição seleciona os melhores cliques dos bichos em variadas situações e contextos. Na última edição do concurso, correspondente a imagens de 2016, além do prêmio principal de “Cão do Ano”, houve nove diferentes categorias. Entre elas, “Retrato de Cão”, na qual o pet deve ser o assunto principal da foto; “Cães em Jogos”, para imagens de cães brincando; “Cães no Trabalho”, para os animais que exercem tarefas como pastoreio, resgate e guia; “Filhotes”, para aqueles com menos de seis meses de idade; “Melhor Amigo do Homem”, para fotografias que mostram um vínculo especial entre o animal e o homem; e “Cães de Assistência”, para cachorros cuidadores.

Na edição 2017, mais 10 mil fotografias de 74 países foram inscritas. A premiação máxima foi concedida à fotógrafa portuguesa, Maria Davison, com a imagem de um cãozinho descansado sobre os pés de sua amiga. No entanto, o Reino Unido saiu na frente na disputa em número de vencedores. Representantes dos Estados Unidos, Holanda e Rússia também se destacaram na competição.

Cão do Ano — Maria Davison, Portugal

Cães no Jogo — Kaylee Greer, Estados Unidos

Cães no Trabalho — Sarah Caldecott, Reino Unido

Retrato — Anastasia Vetkovskaya, Rússia

Filhotes — Mirjam Schreus, Holanda

Velhinhos — John Liot, Reino Unido

Eu Amo Cachorros Porque… — Julian Gotffried, Estados Unidos

Jovem Fotógrafo de Cães — Dylan Jenkins, Reino Unido

Cães de Assistência — Alasdair MacLeod, Reino Unido