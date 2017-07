O livro “On The Road”, clássico de Jack Kerouac, é leitura obrigatória para amantes de literatura e também de boa música. Já que ele concentra várias referências musicais ao longo das aventuras vividas por Sal Paradise, um aspirante a escritor que vive com a tia em Nova York, onde conhece um andarilho chamado Dean Moriarty. Os dois decidem colocar o pé na estrada, enquanto compartilham a paixão por jazz e literatura. Lançado em 1957, o livro é apontado como um dos influenciadores dos movimentos de vanguarda dos anos 1960, que sacudiram a juventude da época — assim como as transgressões e liberdade do jazz sacudiram a música.

Quem sempre sonhou em embarcar nessa viagem histórica de Sal e Dean, poderá ficar mais próximo do objetivo com auxílio da lista de reprodução “The music from Kerouac’s classic beat novel On the Road”, disponível no Youtube. Ela reúne 25 músicas retiradas diretamente das páginas do livro.

Na playlist estão presentes grandes sucessos de lendas do jazz que dão sentido e ritmo ao romance, como é o caso de “Ornithology”, de Miles Davis; “The Hunt”, de Dexton Gordon; “Lester Leaps In”, de Count Basie; “Why Don’t You Do Right”, de Peggy Lee e Benny Goodman; e “Groove Juice Special”, de Slim Gaillard.

Clique no link para acessar: 25 músicas do livro “On The Road”, de Jack Kerouac