Os 10 nus femininos mais importantes da história da arte

Do women have to be naked to get into the Met Museum? — Guerrilla Girls

Após anos de voyeurismo masculinos, as Guerrilla Girls, que se definem como “Gorilas justiceiras no mundo da arte”, decidiram dar uma cabeça de macaco à Odalisca de Ingres. Ao lado da releitura da obra foram acrescentados os dizeres: “Do women have to be naked to get into the Met Museum?” (As mulheres têm de estar nuas para entrar no Museu Met? ) — referência ao The Metropolitan Museum, em Nova York. Foi escrito ainda que menos de 5% das obras expostas no museu eram de mulheres, enquanto 85% dos nus eram femininos.