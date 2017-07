As 10 melhores pinturas de amor da história da arte

Autorretrato com Isabela Brandt (Rubens, 1609)

A obra é um autorretrato de Rubens e sua esposa Isabela Brandt, com quem o artista se casou em 1609. Pertencente ao estilo barroco, o movimento e cor da pintura lhe emprestam um ar de sensualidade, que a fizeram destacar-se entre os trabalhos do pintor flamengo. A planta que aparece ao lado do casal, conhecida como madressilva, simboliza o amor conjugal e a união. Especula-se que o quadro foi pintado no mesmo ano do casamento dos dois.