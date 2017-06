9 filmes indicados ao Oscar 2017 disponíveis na Netflix

No início do ano a Netflix renovou o seu catálogo no Brasil. Alguns filmes e séries foram retirados de circulação e novos títulos acrescentados. Entre as novidades, estão nove produções indicadas ao Oscar 2017, sendo que algumas delas chegaram a vencer a competição. Como é o caso de “Moonlight” (Barry Jenkins, 2017), que levou o prêmio nas categorias de melhor filme e melhor roteiro adaptado; “O.J.: Made in America” (Ezra Edelman, 2016), que recebeu a estatueta por ser considerado o melhor documentário de longa-metragem; e “Os Capacetes Brancos” (Orlando von Einsiedel, 2016), que venceu como melhor documentário de curta-matragem. Os filmes foram organizados em ordem alfabética.

Até o Último homem (Mel Gibson, 2017)

O filme baseado em fatos reais conta a história de Desmond T. Doss, um médico do exército americano que foi o primeiro desertor de consciência, ou seja, quem se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa, na Segunda Guerra Mundial, ele salvou a vida de cerca de 75 homens feridos, inclusive soldados do exército inimigo. Ele foi indicado ao Oscar nas categorias: melhor filme, melhor direção, mixagem de som, edição de som e edição.

A 13ª Emenda (Ava DuVernay, 2016)

O documentário norte-americano critica a décima terceira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que, segundo o filme, foi uma alternativa de manter trabalhos braçais dos afro-americanos mesmo após a abolição da escravidão. O documentário mostra os mecanismos utilizados para a manutenção desse quadro a partir da criação do mito do “negro perigoso”, que promove uma série de violências e o encarceramento em massa da população negra no país. O filme foi indicado na categoria de melhor documentário de longa-metragem.

Extremis (Dan Krauss, 2016)

“Extremis”, dirigido por Dan Krauss, é um documentário original Netflix centrado nos últimos dias de vida de pessoas que estão internadas em Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), ligadas a aparelhos. Sem conseguir responder por si mesmos, cabe aos médicos e familiares a dolorosa tarefa de tomar decisões drásticas que envolvem todo o futuro dos pacientes. O filme foi indicado ao Oscar na categoria de melhor documentário de curta-metragem. No entanto, não venceu.

Jackie (Pablo Larraín, 2017)

O filme conta a história de Jacqueline Kennedy, esposa do 35º presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que foi assassinado em novembro de 1963. Centrada nos quatro dias posteriores à morte do presidente, a narrativa gira em torno do trauma que Jackie vive e as maneiras que encontra para lidar com eles na Casa Branca. O filme foi indicado ao Oscar nas categorias: melhor figurino e melhor trilha sonora.

Life, Animated (Roger Ross Williams, 2016)

O documentário narra a história de superação de Owen Suskind, um jovem adulto autista que possui dificuldades para se comunicar em razão da sua condição. Sem conseguir falar durante anos, ele encontrou quando criança uma maneira criativa e inusitada de manter diálogo com a família: reproduzindo diálogos de filmes de animação Disney. Cantando músicas temas das produções e repetindo falas de personagens, Owen e seus pais conseguiram se reaproximar. O filme foi indicado na categoria melhor documentário de longa-metragem.

Lion: Uma Jornada Para Casa (Garth Davis, 2016)

“Lion: Uma Jornada Para Casa” narra a dura saga de Saroo, um garoto indiano que se perde da família aos 5 anos de idade e vai parar em uma cidade desconhecida. No local, ele é levado a um orfanato e acaba adotado por uma família australiana. Já adulto, Saroo decide reencontrar a sua antiga família e utiliza as poucas referência que possui da infância para descobrir a cidade em que vivia. O filme foi indicado nas categorias: melhor filme, fotografia, trilha sonora e roteiro adaptado.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (Barry Jenkins, 2017)

O filme é centrado na vida de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre em Miami, vítima de Bullying e cuidado pela mãe usuária de drogas. Ele é apadrinhado por um dos chefes do tráfico local, que passa a servir como uma imagem paterna. O garoto trilha uma jornada de autoconhecimento e busca por afeto. “Moonlight” foi premiado nas categorias: melhor filme e melhor roteiro adaptado. Além disso, ele também foi indicado por melhor direção e melhor fotografia.

O.J.: Made in America (Ezra Edelman, 2016)

O filme documental conta a emblemática história do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, que foi acusado de assassinar sua ex-mulher Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman, em 1994. Mesmo com provas contundentes, O.J. foi inocentado, por influência da grande midiatização do caso e das fortes tensões raciais vividas à época. Dividido em 5 partes, ele foi o maior documentário de longa-metragem a ganhar o Oscar, com 7 horas de 47 minutos de duração.