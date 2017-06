O jazz é um gênero musical de difícil classificação. No entanto, o historiador e crítico de música Ted Gioia publicou o livro “The Jazz Standandards: A Guide to the repertoire”, no qual resgata a história de mais de 250 padrões do estilo musical e ainda disponibiliza um guia de audição com 2 mil canções para quem quer aprender tudo sobre o gênero. Graças ao jornalista Jim Higgins, do jornal estadunidense “Sentinel”, não será possível apenas ler o guia, como também ouvi-lo. Ele criou uma lista de reprodução no Spotify que reúne todas as músicas citadas por Gioia em seu livro.

Como o objetivo do historiador é mostrar os diferentes padrões do jazz, a lista traz várias gravações diferentes da mesma música, como é o caso “In a Sentimental Mood”, que aparece na voz das lendas do jazz John Coltrane, Sonny Rollins, Art Tatum, McCoy Tyner, Abdullah Ibrahim e Buddy Tate, e Chris Potter; e “After You’ve Gone”, interpretada por Marion Harris, The Charleston Chasers, Bessie Smith, Louis Armstrong, Roy Eldridge, entre outros.

Apesar da variedade que conseguiu captar, Gioia destaca que a lista não é capaz de refletir totalmente as expressões do gênero musical, já que “o trabalho de certos artistas não pode ser transmitido. Para ouvir a playlist é necessário ter o aplicativo Spotify instalado, ele possui uma versão gratuita.

Clique no link para acessar: Duas mil canções essenciais do jazz