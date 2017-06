Os 10 melhores destinos de 2017

Paris, França

Saborear um bom croissant de chocolate em uma mesinha na calçada de um café, relaxar após caminhar o dia inteiro às margens do Sena e maravilhar-se com ícones como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Paris combina descanso e agitação, sem mencionar as refeições requintadas e as exposições do Louvre. O turista pode despertar seu espírito em Notre Dame, pechinchar no Mercado das Pulgas de Montreuil ou comprar guloseimas no Marché Biologique Raspail. Para finalizar os passeios, nada como um show apimentado no Moulin Rouge.